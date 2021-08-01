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كلب ضال وزنه 10 كيلوغرامات وبعد تنظيفه أصبح 3 كيلوغرامات فقط

كلب ضال وزنه 10 كيلوغرامات وبعد تنظيفه أصبح 3 كيلوغرامات فقط

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