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إنقاذ في اللحظات الاخيرة لمئات المهاجرين على قارب خشبي في عرض البحر

إنقاذ في اللحظات الاخيرة لمئات المهاجرين على قارب خشبي في عرض البحر

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