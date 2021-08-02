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سائق شاحنة هولندي يثبت مهارته الفائقة في تثبيت كيس شاي ووضعه داخل الكوب بطريقة مذهلة

سائق شاحنة هولندي يثبت مهارته الفائقة في تثبيت كيس شاي ووضعه داخل الكوب بطريقة مذهلة

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