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كمين ثم اشتباك فحرب شوارع..5 قتلى باشتباكات بين عناصر "حزب الله" وعشائر خلدة في لبنان

كمين ثم اشتباك فحرب شوارع..5 قتلى باشتباكات بين عناصر "حزب الله" وعشائر خلدة في لبنان

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