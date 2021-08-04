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أناملها تعزف مقطوعات معقدة.. طفلة أميركية عمرها 4 سنوات تعزف بإتقان موسيقى بيتهوفن

أناملها تعزف مقطوعات معقدة.. طفلة أميركية عمرها 4 سنوات تعزف بإتقان موسيقى بيتهوفن

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