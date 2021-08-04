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العراق يستعيد أكثر من 17 ألف قطعة أثرية من الولايات المتحدة ودول أخرى

العراق يستعيد أكثر من 17 ألف قطعة أثرية من الولايات المتحدة ودول أخرى

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