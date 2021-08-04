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رويتزر: إيران تختطف سفينة وتحتجز طاقمها في خليج عمان

رويتزر: إيران تختطف سفينة وتحتجز طاقمها في خليج عمان

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