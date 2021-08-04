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ستسهل حياة اللاجئين في المخيمات.. شركة ويلزية تخترع غسالة تعمل بلا كهرباء

ستسهل حياة اللاجئين في المخيمات.. شركة ويلزية تخترع غسالة تعمل بلا كهرباء

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