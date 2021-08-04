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شركة إسبانية تبتكر نظاما لتحويل الهواء إلى مياه شرب نظيفة

شركة إسبانية تبتكر نظاما لتحويل الهواء إلى مياه شرب نظيفة

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