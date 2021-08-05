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أوكرانية تتجول في واحد من أخطر الأماكن على كوكب الأرض

أوكرانية تتجول في واحد من أخطر الأماكن على كوكب الأرض

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