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كدمة وضمادة وبقعة داكنة.. صور تثير التساؤلات حول صحة زعيم كوريا الشمالية

كدمة وضمادة وبقعة داكنة.. صور تثير التساؤلات حول صحة زعيم كوريا الشمالية

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