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بدأت الانطلاق بعمر 91 عاما.. جدة أميركية عمرها 100 عام حصدت ألقابا في رفع الأثقال

بدأت الانطلاق بعمر 91 عاما.. جدة أميركية عمرها 100 عام حصدت ألقابا في رفع الأثقال

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