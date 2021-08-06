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حسن نصر الله: لبنان جزء من إيران التي يحكمها الولي الفقيه

حسن نصر الله: لبنان جزء من إيران التي يحكمها الولي الفقيه

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