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منعوه من إطلاق الصواريخ من بين المدنيين.. ذعر عنصر بحزب الله حاصره الأهالي

منعوه من إطلاق الصواريخ من بين المدنيين.. ذعر عنصر بحزب الله حاصره الأهالي

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