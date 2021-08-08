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أصوله تعود إلى التراث الآسيوي.. مصرية تبدع في تصميم ملابس بفن "الباتيك"

أصوله تعود إلى التراث الآسيوي.. مصرية تبدع في تصميم ملابس بفن "الباتيك"

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