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موجة الحر تحول السهوب الكازاخستانية إلى مقبرة جماعية للخيول

موجة الحر تحول السهوب الكازاخستانية إلى مقبرة جماعية للخيول

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