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تذكيراً بمأساتهم..120 طفلا لاجئا يشاركون بـ"أولمبياد الخيام" في سوريا

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تذكيراً بمأساتهم..120 طفلا لاجئا يشاركون بـ"أولمبياد الخيام" في سوريا

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