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حرائق مستمرة تجتاح عدة دول.. والأمم المتحدة تحذر من خروج الوضع عن السيطرة

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حرائق مستمرة تجتاح عدة دول.. والأمم المتحدة تحذر من خروج الوضع عن السيطرة

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