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مشردون بلا مأوى يفترشون الطرقات في كاليفورنيا الأميركية

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مشردون بلا مأوى يفترشون الطرقات في كاليفورنيا الأميركية

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