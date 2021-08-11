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من الأهرامات للمتحف الكبير.. تفاصيل نقل مركب الملك خوفو

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من الأهرامات للمتحف الكبير.. تفاصيل نقل مركب الملك خوفو

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