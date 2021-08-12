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قصة هزت مصر.. قتلت صديقتها من أجل هاتف نقال و 2000 جنيه.

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قصة هزت مصر.. قتلت صديقتها من أجل هاتف نقال و 2000 جنيه.

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