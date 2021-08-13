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انتقل من اليمن إلى جيبوتي قبل نحو قرن.. وصار شهيرا جدا ووحيدا..قصة طبق يمني صار معلما

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انتقل من اليمن إلى جيبوتي قبل نحو قرن.. وصار شهيرا جدا ووحيدا..قصة طبق يمني صار معلما

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