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ألسنة نار تتحرك على هيئة إعصار وتثير الرعب.. هذا هو تفسير إعصار النار النادر

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ألسنة نار تتحرك على هيئة إعصار وتثير الرعب.. هذا هو تفسير إعصار النار النادر

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