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عاش قبل 28 ألف عام.. علماء روس يفكون لغز شبل أسد الكهوف المتجمّد

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عاش قبل 28 ألف عام.. علماء روس يفكون لغز شبل أسد الكهوف المتجمّد

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