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فوضى عارمة ودمار.. ارتفاع حصيلة فيضانات شمال تركيا إلى 38 شخصا

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فوضى عارمة ودمار.. ارتفاع حصيلة فيضانات شمال تركيا إلى 38 شخصا

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