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"هولوكوست" ارتكبه النظام السوري.. قتلوهم وأحرقوهم ورقصوا على الجثث

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"هولوكوست" ارتكبه النظام السوري.. قتلوهم وأحرقوهم ورقصوا على الجثث

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