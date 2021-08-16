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هروب الآلاف إلى مطار كابل للنجاة بأرواحهم خوفا من طالبان

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هروب الآلاف إلى مطار كابل للنجاة بأرواحهم خوفا من طالبان

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