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الأفغانيات في رعب من عودة طالبان للسلطة.. الإشارات بدأت

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الأفغانيات في رعب من عودة طالبان للسلطة.. الإشارات بدأت

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