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أشلاء بشرية على طائرة عسكرية أميركية قادمة من كابل

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أشلاء بشرية على طائرة عسكرية أميركية قادمة من كابل

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