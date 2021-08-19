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ولاية أفغانية ظلت ولا تزال عصية على "طالبان".. تعرفوا على "الأسود الخمسة"

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ولاية أفغانية ظلت ولا تزال عصية على "طالبان".. تعرفوا على "الأسود الخمسة"

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