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عائلات أفغانية ترمي أطفالها فوق جدار مطار كابل للخروج من أفغانستان

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عائلات أفغانية ترمي أطفالها فوق جدار مطار كابل للخروج من أفغانستان

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