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طالبان تتربص وتضع قوائم سوداء وتحتجز مسؤولين أفغان

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طالبان تتربص وتضع قوائم سوداء وتحتجز مسؤولين أفغان

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