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بسترات واقية من الرصاص وبملابس الكوماندوز الأميركي.. طالبان تستعرض قواتها الخاصة

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بسترات واقية من الرصاص وبملابس الكوماندوز الأميركي.. طالبان تستعرض قواتها الخاصة

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