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شاب مصري يضع يده في الزيت المغلي دون الشعور بالألم

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شاب مصري يضع يده في الزيت المغلي دون الشعور بالألم

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