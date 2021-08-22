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ضمن قلة حالفها الحظ .. مشاهد مؤثرة لعائلات أفغانية وصلت مطار فرانكفورت

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ضمن قلة حالفها الحظ .. مشاهد مؤثرة لعائلات أفغانية وصلت مطار فرانكفورت

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