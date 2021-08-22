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فرضته طالبان على النساء خلال حكمها في التسعينيات.. إقبال الأفغانيات على شراء البرقع

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فرضته طالبان على النساء خلال حكمها في التسعينيات.. إقبال الأفغانيات على شراء البرقع

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