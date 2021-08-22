.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"لا تقاوموا الحركة".. مسلحو طالبان ينتشرون بمساجد كابل

  • الخط

"لا تقاوموا الحركة".. مسلحو طالبان ينتشرون بمساجد كابل

تابع مشاهدة
اكتشف المزيد