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سجين مغمى عليه والحراس يسحبونه على الأرض.. مشاهد مسربة من سجن إيفين الإيراني

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سجين مغمى عليه والحراس يسحبونه على الأرض.. مشاهد مسربة من سجن إيفين الإيراني

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