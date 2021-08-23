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قادرة على حرق مركبة بالكامل.. قاذفة اللهب "التنين".. ابتكار جديد من ميكانيكي روسي

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قادرة على حرق مركبة بالكامل.. قاذفة اللهب "التنين".. ابتكار جديد من ميكانيكي روسي

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