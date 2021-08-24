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رغم نجاحهن عالميا..هربن خوفا من طالبان.. قصة مراهقات أفغانيات يعرفن بـ"فتيات الروبوت"

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رغم نجاحهن عالميا..هربن خوفا من طالبان.. قصة مراهقات أفغانيات يعرفن بـ"فتيات الروبوت"

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