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مسنة أوكرانية وحفيدتها يخطفان الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي

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مسنة أوكرانية وحفيدتها يخطفان الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي

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