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مواطنو دول عربية عدة ما بين موجة الحر وأزمة انقطاع الكهرباء

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مواطنو دول عربية عدة ما بين موجة الحر وأزمة انقطاع الكهرباء

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