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آلاف المحتجين في شوارع نيويورك رفضا لتلقي لقاح كورونا

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آلاف المحتجين في شوارع نيويورك رفضا لتلقي لقاح كورونا

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