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لتغطية الجليد ومنع ذوبانه.. جبل سويسري مغطى بالصوف

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لتغطية الجليد ومنع ذوبانه.. جبل سويسري مغطى بالصوف

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