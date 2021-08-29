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نائبة إخوانية تصبح عضوا في الكنيست الإسرائيلي.. وترأس لجنة الداخلية والبيئة

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نائبة إخوانية تصبح عضوا في الكنيست الإسرائيلي.. وترأس لجنة الداخلية والبيئة

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