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اجتاح ولاية لويزيانا.. مشاهد مرعبة للإعصار "إيدا" المدمر

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اجتاح ولاية لويزيانا.. مشاهد مرعبة للإعصار "إيدا" المدمر

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