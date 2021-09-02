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"إيدا" يواصل اجتياحه في ولايات أميركية.. والسلطات تعلن حالة الطوارئ

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"إيدا" يواصل اجتياحه في ولايات أميركية.. والسلطات تعلن حالة الطوارئ

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