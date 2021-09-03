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ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار إيدا في نيوريورك إلى 41 قتيلا

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ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار إيدا في نيوريورك إلى 41 قتيلا

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