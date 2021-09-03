ذراع لمبتوري الأطراف تعيد لهم الأحساس بالأشياء
تابع مشاهدة
- ٠١:٥٠ أجزاء قرية عراقية تبدأ بالظهور بسبب الجفاف وقلة الأمطار
- ٠٢:٤٤ رفضا لحكم طالبان.. أفغانيات يتظاهرن أمام القصر الرئاسي بكابل
- ٠٠:٥٥ شرطة نيوزلندا تقتل "إرهابيا" طعن 6 أشخاص
- ٠١:١٥ ذراع لمبتوري الأطراف تعيد لهم الأحساس بالأشياء
- ٠١:٤٣ ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار إيدا في نيوريورك إلى 41 قتيلا
- ٠٢:٢٩ عبدالغني برادر يستعد لقيادة الحكومة الأفغانية الجديدة
- ٠١:٠١ يوتيوبر تركي يدفن نفسه حيا لمدة 6 ساعات
- ٠١:٢٥ الأميرة اليابانية أكيشينو تتخلى عن لقبها الملكي مقابل الحب
- ٠١:٣٣ مانامي إيتو.. شابة يابانية تلهم الملايين
- ٠١:٣٢ صيدلاني روسي يعيش بين الأفاعي .. مهمته اليومية استخراج السم وتحويله إلى دواء
- ٠٢:٠٦ يلقب بـ "أرجل الكنغر"... شاب أسترالي يحترف "الباركور" ويعشق الأماكن الخطرة
- ٠٥:٣٠ صورة لجثمان طفل بـ "كرتونة" تشعل مواقع التواصل الأردنية والديوان الملكي يتدخل