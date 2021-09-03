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رفضا لحكم طالبان.. أفغانيات يتظاهرن أمام القصر الرئاسي بكابل

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رفضا لحكم طالبان.. أفغانيات يتظاهرن أمام القصر الرئاسي بكابل

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